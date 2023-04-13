İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi il merkezi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 37 EU 201 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 37 KK 964 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden C.Y. ile aynı araçta bulunan B.D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU