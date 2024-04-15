İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE - Düzce Yığılca Karayolu üzerinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Düzce'den Yığılca istikametine gitmekte olan Cemali K. İdaresindeki 81 GD 406 plakalı Volkswagen marka minibüs ile karşı istikametten gelen Atilla B. İdaresindeki 81 AC167 plakalı otomobil Çakırlar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Cemali K. (62), Vasfiye K. (69), Atilla B. (45), Rıza Ş. (22), Ayşegül T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. Yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.