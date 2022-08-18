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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Erzurum-İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum-İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Erzurum - İspir yolu Toprakkale Mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevrede ki vatandaşların müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılara, ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

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