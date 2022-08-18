İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum-İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Erzurum - İspir yolu Toprakkale Mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevrede ki vatandaşların müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılara, ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.