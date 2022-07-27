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Son dakika haberi: İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. A.T.Ç. yönetimindeki 58 TZ 732 plakalı Toyata marka otomobil ile U.A. idaresindeki 58 ABV 160 plakalı Opel marka otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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