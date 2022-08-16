Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haberleri... İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Eskipazar - Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri önünde meydana geldi. Y.E.'nin sevk ve idaresindeki 06 BNS 029 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan B.M.'nin sevk ve idaresindeki 34 EAU 693 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte B.M., F.B.M. E.I.M., E.M. ve Z.E. isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Eskipazar Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.