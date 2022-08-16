Haber : Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri... İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar - Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri önünde meydana geldi. Y.E.'nin sevk ve idaresindeki 06 BNS 029 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan B.M.'nin sevk ve idaresindeki 34 EAU 693 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte B.M., F.B.M. E.I.M., E.M. ve Z.E. isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Eskipazar Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title