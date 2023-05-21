İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan G. idaresindeki 37 SC 922 plakalı Hyundai marka otomobil ile İlhan B. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil köprü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan İrfan B. idaresindeki otomobil, köprüden aşağı düştü. Kazada köprüden düşen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sevin B., Çağla B. ve Güneş B. yaralandı.

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU