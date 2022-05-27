İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y. D. idaresindeki 02 AAZ 668 plaka otomobil ile Ayşegül T. idaresindeki 38 HJ 767 plaka otomobil Yeni Mahalle 2612 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşegül T., Zeliha Y. D. ile araçlarda bulunan Eyüp D. ve Rahmetullah T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title