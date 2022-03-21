İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Menevşe idaresindeki 02 HZ 541 plakalı otomobil ile Vedat Durma idaresindeki 02 ABM 669 plakalı Fiat marka otomobille Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu TOKİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden İbrahim Menevşe ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynal Musab Durma yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN