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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oğuz Yağar idaresindeki 33 ACM 334 plakalı Fiat marka otomobil ile Hasan Sağol idaresindeki 02 AAH 770 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Körler Derneği yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Sağol idaresindeki otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri olan Oğuz Yağar ile Hasan Sağol yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar ise trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Otomobil, Fiat, 3. Sayfa, Haberler

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