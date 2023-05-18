İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kılıç Mahallesi Kozlu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Müessesesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki 67 AAY 692 plakalı otomobil, Selçuk Y.'nin kullandığı 67 EK 098 plakalı otomobile yanda çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada Abdurrahman T. isimli kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdurrahim T.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK