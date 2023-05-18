Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kılıç Mahallesi Kozlu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Müessesesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki 67 AAY 692 plakalı otomobil, Selçuk Y.'nin kullandığı 67 EK 098 plakalı otomobile yanda çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada Abdurrahman T. isimli kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdurrahim T.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Selçuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title