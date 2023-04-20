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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Hasan Arar (35), idaresindeki 02 FT 859 plakalı otomobil ile Faik Horuz idaresindeki (49), idaresindeki 02 AS 903 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Faik Horuz yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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