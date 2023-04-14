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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-Kilimli sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 67 ADE 217 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü, önünde seyreden 45 YV 1652 plakalı Honda otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 67 ADE 217 plakalı otomobilde bulunan 10 yaşındaki Eren B. isimli çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eren B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Eren B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tofaş 3. Sayfa Haberler

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