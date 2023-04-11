İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet S. idaresindeki 55 AHS 034 otomobil ile Sinan K. yönetimindeki 55 AFP 487 plaka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Sinan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa