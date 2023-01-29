İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İnönü caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami O. idaresindeki 19 SB 556 plakalı otomobil İhsan U. idaresindeki 06 CYC 559 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Enes A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.