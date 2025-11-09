İki motosikletlinin yaralandığı kazada yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı

Karabük'te sürücüsünün, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için manevra yaptığı LPG tankerinin iki motosiklete çarptığı ve sürücülerin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüsünden sonra güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Medikar Hastanesi mevkisin de meydana gelen kazada Safranbolu yönüne giden 34 HTU 735 plakalı LPG tankerinin sürücüsü İ.Ş., önünde aniden duran otomobile çarpmamak için bir anda şerit değiştirdi. Tanker, orta şeritte ilerleyen A.T.U. idaresindeki 34 KUL 251 plakalı motosiklet ile S.Ç. yönetimindeki 78 ACC 901 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin tankerin araç içi kamerası görüntülerinin ardından, olayın güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin önünde duran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı, ardından motosikletlere çarptığı anlar yer aldı. - KARABÜK