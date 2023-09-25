İki motosikletinin canlarını hiçe saydıkları anlar kamerada

Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün yüzüstü uzanarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün yüzüstü uzanarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsünün yüzüstü uzanarak yaptıkları yolculuk pes dedirtti.

Kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan sürücülerin koruyucu kıyafet ve kasksız araç kullanmaları da gözden kaçmadı. - KARABÜK