İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Alaca mahallesi İstasyon caddesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S. ve S.İ.'nin üzerinde olduğu motosiklet ile karşı yönden gelen ve plakası olmayan İ.S. ve F.C.'yi taşıyan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerin üzerinde bulunan şahıslar yola düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

Karahisar Polis Kaza 3. Sayfa Haberler

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