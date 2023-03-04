Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yola savruldu, kaza anı kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yola savruldu, kaza anı kameraya yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yola savruldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Çevre yolu üzerinde Türbe ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan seyreden motosikletli ile çarşı merkezinden gelen başka bir motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 4 kişi yola savruldu. Kaza anı ise bir iş yerine ait kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Erdemli Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title