İki motosiklet bir otomobiller çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki motosiklet bir otomobiller çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı

İki motosiklet bir otomobiller çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki motosikletin bir otomobiller çarpıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da iki motosikletin bir otomobiller çarpıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin kullandığı hurdaya ayrılan motosiklet ile B.G.'nin kullandığı tescilsiz motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önlerinde seyreden E.A., idaresindeki 03 ACA 636 plakalı otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada yola savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücülerini ambulans ile hastaneye kaldırırken, sürücülerden A.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Çay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title