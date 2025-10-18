Haberler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

Ünlü isimlere başlatılan narkotik operasyonunda testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu ve Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli çocuklarının testlerinin pozitif çıkmasına tepki gösterdi. Samyeli, "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim'de aralarında ünlü isimlerin yer aldığı 19 şüpheli için İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlem başlatılmıştı. Uyuşturucu kullanımına dair kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger'in testleri pozitif çıktı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'te ise yasaklı maddeye rastlanmadı.

TALU KARDEŞLER TESTİ TEKRAR YAPTIRACAKLAR

Testi pozitif çıkan isimlerden olan Derin ve Deren Talu kardeşler, test sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Talu kardeşler testi tekrardan yaptıracaklarını açıkladı.

TALU KARDEŞLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Ortak açıklama yapan Derin ve Deren Talu kardeşler, "Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandılar.

DEFNE SAMYELİ: TESTLERİ YENİDEN YAPTIRACAĞIZ

Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli ise, "Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Haberler.com
