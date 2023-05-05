İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

Eskişehir'de, iki kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazası sebebi ile yargılanan ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, iyi hal indirimiyle birlikte 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de, iki kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazası sebebi ile yargılanan ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, iyi hal indirimiyle birlikte 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Seyitgazi İlçesi Derebenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Ç. idaresindeki 26 LE 002 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Halil Ünlü ve 45 yaşındaki kardeşi İbrahim Ünlü hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Hüseyin Ç., Yakup S. ve Melih Ü., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü Hüseyin Ç.'nin yargılanma süreci başlatıldı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde taraf avukatları ve kazada ölen 2 kardeşin yakınları yer aldı. Tutuksuz yargılanan sürücü Hüseyin Ç. ise duruşmaya katılmadı.

'Bilinçli taksirle' 6 yıl 8 ay hapis

Dava dosyasında yer alan adli tıp raporunda, kaza yapan aracın sürücüsü Hüseyin Ç.'nin yüksek oranda alkollü olduğu belirtildi. Kaza esnasında alkollü olan sürücüye 'Bilinçli taksir' hükümleri uygulayan mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ç.'yi 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR