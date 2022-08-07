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İki kayınbiraderini vurup birinin eşini rehin aldı

İki kayınbiraderini vurup birinin eşini rehin aldı

Adana'da iki kayınbiraderini sokak ortasında vuran zanlı birinin eşini de rehin aldıktan sonra polis tarafından 1 saatte ikna edildi.

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Adana'da iki kayınbiraderini sokak ortasında vuran zanlı birinin eşini de rehin aldıktan sonra polis tarafından 1 saatte ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İ. (36) isimli bir kişi iki kayınbiraderini sokak ortasında vurup içlerinden birinin eşini de rehin aldı. Rehin aldığı kadını bir dükkana götürüp burada kafasına tüfek dayadı. Bu arada dükkanda bulunan çocuk da korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra şahıs çocuğu bıraktı. Kadını ise bırakmayarak rehin aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis ise şahsı ikna etmek için çaba harcadı. Özel harekat polisi ise operasyon için hazır bekletildi. Uzun uğraştan sonra şahıs ikna edilerek teslim oldu. Kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlı ve kadın polis merkezine götürüldü. Bu sırada zanlının akrabaları ve kadının akrabaları arasında arbede çıktı. Polis arbedeyi büyümeden önledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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