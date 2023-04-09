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İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın ekipleri hareket geçirdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın ekipleri hareket geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Topbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı en çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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