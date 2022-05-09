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İki katlı ev yangında hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki katlı ev yangında hasar gördü

Bolu'da iki katlı katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLU (İHA) - Bolu'da iki katlı katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Yumrukaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Çırpan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını farkeden Çırpan ailesi dışarı çıktıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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