İki katlı ev alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri İki katlı ev alevlere teslim oldu Karabük'te çıkan yangın sonrası iki katlı ev alevlere teslim oldu. İki katlı ev alevlere teslim oldu KARABÜK - Karabük'te çıkan yangın sonrası iki katlı ev alevlere teslim oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın Karabük merkezi balım Atatürk Mahallesi Sorgun sokak'ta bulunan Recep Gençer'e ait iki katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangı kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının bitişikteki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle halkının rahat nefes aldığı olayda yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Karabük 3. Sayfa Haberler

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