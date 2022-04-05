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İki katlı ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki katlı ev alev alev yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ev gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ev gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Hendek'in Dereboğazı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ev alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İki katlı ev alev alev yandı

İki katlı ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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