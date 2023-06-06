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İki katlı ahşap evde yangın çıktı

İki katlı ahşap evde yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksutekke köyünde yalnız yaşayan F.S.'in evinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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