İki kadın gasptan gözaltına alındı - Haberler

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İki kadın gasptan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki kadın gasptan gözaltına alındı Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İki kadın gasptan gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu M.K.A.A.K. darp sonucu yaralanarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K.A.A.K. kendisini yabancı uyruklu 5 kişinin darp ederek 10 bin lira, 600 dolar ve 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini, bulunduğu binanın balkonundan yan binanın balkonuna geçerek kaçtığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili Irak uyruklu N.M.S.S. ve D.A.A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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