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İki gün önce aldığı motosikletin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağına daldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki gün önce aldığı motosikletin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağına daldı

Artvin'de talihsiz sürücü yeni aldığı motosikletinin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı.

Artvin'de talihsiz sürücü yeni aldığı motosikletinin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde müzisyenlik yapan Erhan Sarı (42) yeni aldığı motosikletini denemek için caddeye çıktı. Motoruna binerek dolaşan Sarı, bir anda motorunun hakimiyetini kaybedince cadde üzerinde bulunan cay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle masalar devrildi çay bardakları yerlere dağıldı, bir kişi motosikletin altında kaldı. Kimsenin yaralanmadığı ilginç kaza sonrası, sürücü Erhan Sarı kazayı nasıl yaptığını merak ederek güvenlik kameralarını izledi.

"Her izlediğimde halime gülüyorum" diyen Sarı, "Aslında iyi motor kullanırım. Ama o gün nasıl olduysa böyle bir kaza geldi başımıza. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama her izlediğimde gülüyorum. Demek ki çok dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin 3. Sayfa Haberler

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