İki grup arasındaki tekmeli kavga: 1 yaralı - Haberler

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İki grup arasındaki tekmeli kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki grup arasındaki tekmeli kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi, Üniversite Kavşağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada darp neticesi yaralanan 1 şahıs, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kavgaya karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üniversite, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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