İki grup arasında kavga: 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, T. Y., O. D. ve I. T.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Meydana gelen olay sonrasında bölgeden kaçan şüpheli için polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. - SAKARYA