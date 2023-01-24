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İki grup arasında kavga

3. Sayfa Haberleri

İki grup arasında kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar bir birinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman kavga 3. Sayfa Haberler

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