İki grup arasında kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga tekme ve yumruklar havada uçuşurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polis ekiplerinin de geldiği kavga yerinde polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Meydana gelen olayda 1 kişi darp neticesi yaralanırken 5 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN