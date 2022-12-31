Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki grup arasında çıkan kavgayı yoldan geçenler ayırdı

3. Sayfa Haberleri

İki grup arasında çıkan kavgayı yoldan geçenler ayırdı

Eskişehir'de iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, civardaki esnafın ve caddeden geçen vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Eskişehir'de iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan Kavga, civardaki esnafın ve caddeden geçen vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Çınar Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga, civardaki esnafın müdahalelerine rağmen bir süre devam etti. Kavga, iki grubun birbirlerine karşılıklı hakaret etmeleriyle büyüdü. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşların duruma müdahalesi ile biten kavga, kalabalığın dağılması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title