İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken sırtından bıçaklandı

Samsun'da bir kişi yılbaşı eğlencesi kutlanan bir mekanda meydana gelen kavgayı ayırmaya çalışırken sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Samsun'da bir kişi yılbaşı eğlencesi kutlanan bir mekanda meydana gelen kavgayı ayırmaya çalışırken sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. 22 yaşındaki Mustafa G. eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. O sırada sırtının 2 farklı noktasından bıçaklanan Mustafa G. yaralandı. Kanlar içinde kalan Mustafa G.'yi gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa G. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi acilinde tedavi altına alınırken polis ise bıçaklayan kişiyi arama çalışması başlattı. - SAMSUN