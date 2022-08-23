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İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Y. kasık bölgesinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Y. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden A.D. ve S.D. polis ekiplerince göz altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şeyhşamil Mahallesi Sivas 3. Sayfa Haberler

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