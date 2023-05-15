İki gencin can verdiği feci kaza kamerada

ANTALYA Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet palmiye ağacına çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan iki arkadaş hastanede hayatını kaybederken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Fatih Terim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yasin Mutlu kontrolünde bulunan 07 ARV 74 motosiklet kontrolden çıkaran orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Mert Çabuk ağır yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençler, hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

Öte yandan gençlerin kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin palmiye ağacına çarptığı ve üzerinde bulunan gençlerin düştüğü görüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.