İki genç okul yolunda can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencisi 2 genç okul yolunda kaza geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklette bulunan biri 17 diğeri 15 yaşlındaki iki lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 08.00 sıralarında meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kerem Faruk Türkmen (17) yönetimindeki 45 TA 2664 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşlarına çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen ile motosiklette yolcu olarak bulunan 10. sınıf öğrencisi İlker Cura (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan aileleri ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kerem Faruk Türkmen'in Bahadır Mahallesi'nde oturduğu, 15 yaşındaki İlker Cura'nın da Narlıdere Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi. Türkmen'in Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi, Cura'nın da yine aynı okulda 10. sınıf öğrencisi oldukları ve sabah okula gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - MANİSA