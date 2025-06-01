İki Çocuk Babası Sakarya'da Ölü Bulundu

İki Çocuk Babası Sakarya'da Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki çocuk babası Nadir Utku, komşusu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Kalp masajı yapılan Utku kurtarılamadı, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İki çocuk babası, evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası, komşusu tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Ömercikler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, Nadir Utku'dan bir süredir haber alamayan komşusu, endişelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren komşu, Utku'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Utku'ya uzun süre kalp masajı uygulamasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Utku'nun kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Husus ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.