İki çocuk arasındaki kavgada 1 kişi yaralı

DÜZCE - Düzce'de iki çocuk arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Ağa Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.K.ve B.T.mahalle girişinde karşılaştı. İki çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. M.T. yanında getirdiği silah ile B.T.'ye gelişi güzel ateş etmeye başladı. B.T. omzundan yaralanarak yere yığılırken, M.T. olay yerinden firar etti. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.T.'nin aranması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, 5 boş kovan toparladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.