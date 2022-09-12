Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
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Mardin-Diyarbakır karayolunda bir otomobilde bulunan iki çocuk, otomobil tavanından çıkarak uzun süre yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kaydedildi.
Mardin- Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 21 ACC 692 plakalı otomobilde bulunanlardan yaşları küçük iki çocuk arabanın tavanından dışarı çıkarak yolculuk yaptı. Süratle giden araçta çocuklar tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuğu sürdürdü.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Çocukların tehlikeli yolculuğunda yanlarında bulunanların dikkat etmemesi, "Sorumsuzluğun bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa