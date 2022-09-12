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İki çocuğun otomobil tavanında tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

3. Sayfa Haberleri

İki çocuğun otomobil tavanında tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Mardin-Diyarbakır kara yolunda bir otomobilde bulunan iki çocuk, otomobil tavanından çıkarak uzun süre yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir otomobilde bulunan iki çocuk, otomobil tavanından çıkarak uzun süre yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar, başka bir otomobilden cep telefonuyla çekildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır kara yolunda 21 ACC 692 plakalı otomobil Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeydi. Otomobilde bulunanlardan yaşları küçük iki çocuk arabanın tavanından dışarı çıkarak uzun süre hareketler yaparak yolculuk yaptı. Süratle giden araçta çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuğu sürdürdü.

Çocukların tehlikeli yolculuğunda yanlarında bulunanların dikkat etmemesi sorumsuzluğun bu kadarına pes dedirtti. O anlar, başka bir otomobilden cep telefonuyla kayıt altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Çocuk 3. Sayfa Haberler

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