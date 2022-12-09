İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada bir adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada bir adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğin tarafından narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.Y., Y.K. ve B.A.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

İlçede gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise E.Ç., A.Ç., S.E. ve E.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 8 adet fişek, bir miktar metamfetamin maddesi ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. E.Ç, A.Ç, S.E ve E.Ç isimli şahıslara 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan, E.Ç. isimli şüpheli şahsa ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK