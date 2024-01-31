Üye Girişi
Haberler

İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'un 2 ayrı ilçesinde anahtarları üzerinde bırakılan 2 ayrı aracı çalan alkollü 2 kişi polis tarafından yakalandı.

İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar

SAMSUN - Samsun'un 2 ayrı ilçesinde anahtarları üzerinde bırakılan 2 ayrı aracı çalan alkollü 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde üzerinde kontak anahtarı bulunan bir aracı çalan 2 hırsız, Bafra ilçesine giderek aracı burada terk etti. Aynı hırsızlar Bafra ilçesinde de yine anahtarı üzerinde bırakılan bir başka aracı çalıp bu kez de çalıntı araçla Kavak ilçesine gitti. Hırsızlar, Bafra ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde Kavak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 oto hırsızının alkollü oldukları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Güvenlik Hırsızlık Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu? 3 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 4 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 22 Şubat burcu ne? 22 Şubat burç özellikleri neler? 21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 21 Şubat burcu ne? 21 Şubat burç özellikleri neler? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir? 20 Şubat burç özellikler 19 Şubat hangi burç? 19 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 19 Şubat burcu nedir? 19 Şubat burç özellikleri neler? 18 Şubat hangi burç? 18 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 18 Şubat burcu nedir? 18 Şubat burç özellikleri neler? 1 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Şubat hangi burç? 17 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 17 Şubat burcu nedir? 17 Şubat burç özellikleri neler? 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 16 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 16 Şubat burç özellikleri neler? Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title