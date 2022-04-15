İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

ERZURUM - Erzurum'da iki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Arkadaşı tarafından bıçakla bacağından hafif yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Olay Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa mahallesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iftardan sonra buluşan A.Ö. ve arkadaşı ellerinde ki bıçakla şakalaşmaya başladı. Arkadaşı elinde ki bıçakla A.Ö.'nün bacağını kesti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bacağından yaralanan A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan A.Ö.'nün durumunun iyi olduğu beelirtildi.

Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.