İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıları araç içerisinde polis ekipleri çıkardı.

Olay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 03 DC 656 plakalı araç ile A.K. idaresindeki 07 AHH 105 plakalı araç, kavşakta çarpıştı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpışan araçlar trafiğin kısa süreli aksamasına sebep olurken kazada, 30 yaşındaki sürücü M.Y. ve yanında bulunan 28 yaşındaki K.Y. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi beklenirken yaralı kadın araçtan çıkarılarak kaldırıma yatırıldı. Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR