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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada engelli adam hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada engelli adam hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sökmen karayolunda seyir halinde olan Saffet Sönmez'in kullandığı 20 L 7308 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karaşahin idaresindeki 38 DL 389 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola kenara savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada

engelli olan Bayram Sönmez'in (51) hayatını kaybettiğini belirledi, ölen kişinin sürücü olan babası Saffer Sönmez, diğer sürücü İbrahim Karaşahin, Halil İbrahim Aydın ve Berk Bakdur'u hastaneye kaldırdı. Cansız beden morga kaldırılırken, yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılcasöğüt Denizli 3. Sayfa Haberler

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