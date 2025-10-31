Haberler

İki Aile Arasındaki Evlilik Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırmıştı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklamış, H.A.'yı da sopayla hastanelik etmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Burak A. ve H.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilmişti. Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavga anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aileler arasında meydana gelen saldırı anları saniye saniye görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com

title
