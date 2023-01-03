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İki aile arasında palalı, satırlı kavga: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İki aile arasında palalı, satırlı kavga: 10 gözaltı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan satırlı ve palalı kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan satırlı ve palalı kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmak istenen şahıslar polise mukavemette bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede satırlı ve palalı kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Kadınların da karıştığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslara polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederken gözaltına alınmak istenen bazı şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken 1 adet pala ile 2 adet satıra el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman kavga 3. Sayfa Haberler

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