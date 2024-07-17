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İki aile arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Tartışmayı hastaneye taşıyan tarafları polis ve sağlık görevlileri sakinleştirdi.

İki aile arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Tartışmayı hastaneye taşıyan tarafları polis ve sağlık görevlileri sakinleştirdi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokakta başlayan tartışma hastaneye de taşındı

Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti. Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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